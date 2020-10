Thijs (10) staat oog in oog met een vos

Thijs van 10 maakte iets mee wat bijna niemand meemaakt. Bij een wandeling kwam hij oog in oog te staan met een wilde vos.

Thijs gaat vaak de natuur in om met zijn vader foto's te maken van dieren. Die is goed in spoorzoeken en weet dus veel bijzondere dieren te vinden.

Foto

De vos was zo dichtbij, dat Thijs eerst vergat om foto's te maken. Maar uiteindelijk lukt het toch en maakt Thijs deze foto: