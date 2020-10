Op veel clubs worden vriendschappelijke wedstrijden gespeeld

Door corona kunnen competities niet doorgaan, maar kinderen mogen nog wel samen sporten. Veel clubs organiseren daarom een vriendschappelijke toernooi voor hun leden. Zo kunnen er toch wedstrijden gespeeld worden in het weekend.

Net zo leuk?

Of je nou hockeyt, voetbalt of basketbalt, zo'n onderlinge wedstrijd is toch anders dan een competitie-wedstrijd. Daar hebben we een stelling over. Vind jij het net zo leuk om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen, als een wedstrijd 'voor het echie'?