Fans kijken uit naar de finale van 'Wie is de Mol?'

Het is het twintigste seizoen van het populaire tv-programma, waar ook veel kinderen naar kijken. Lynn en Juliëtte zijn zelfs zulke grote fans, dat ze op hun kinderfeestje zélf Wie is de Mol spelen.

Is het Nikkie, of toch Jeroen? Vanavond wordt eindelijk bekendgemaakt wie de Mol is. En natuurlijk wie de winnaar is van Wie is de Mol.

Wie is de Mol? is een van de populairste tv-programma's. In het spel moeten de kandidaten verschillende opdrachten doen. Het lijkt alsof iedereen samenwerkt, maar er is stiekem één iemand die alles wil laten mislukken. Dat is de mol. En de anderen moeten ontdekken wie dat is.