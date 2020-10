Oproep: Wat wil jij weten van De Mol?

Het was een spannende avond voor Wie is de Mol?-fans. In Amsterdam werd bekendgemaakt wie de winnaar was, en misschien nog wel belangrijker, wie de Mol was in het 20ste seizoen.

Nikkie de Jager, ook wel bekend als NikkieTutorials, wist Jeroen Kijk in de Vegte te ontmaskeren als mol. In Italië had hij zoveel mogelijk spellen geprobeerd te saboteren. Nikkie had dat dus door!

Maandag gaan we langs bij Jeroen om alles te horen over zijn Molacties. En we nemen jullie vragen mee!