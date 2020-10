Regering gaat waarschuwen voor heel strenge maatregelen

Premier Mark Rutte gaat morgen waarschijnlijk geen nieuwe corona-maatregelen aankondigen. Hij gaat wel waarschuwen dat er nog strengere regels komen, als mensen zich niet aan de regels van nu houden.

Wat die strengere regels precies zijn, is niet helemaal duidelijk. De kans is groot dat volwassenen nog meer binnen moeten blijven en minder afspraken mogen maken. Het is niet duidelijk of de scholen dan ook weer dicht zouden moeten.

Stijgen

De strengere maatregelen worden alleen genomen als het aantal besmettingen blijft stijgen.

