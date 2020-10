Peperdure Nederlandse oorlogsfilm toch snel in bios

James Bond, Wonder Woman en andere grote films zijn uitgesteld vanwege de corona-maatregelen. De makers van een grote nieuwe Nederlandse film doen het anders: De Slag om de Schelde komt voor kerst in de bioscoop. 14 miljoen De Slag om de Schelde is een van de duurste Nederlandse films ooit gemaakt. De film kostte 14 miljoen euro. Het is bijna niet mogelijk om dat in de bioscoop terug te verdienen. Vooral omdat er nu maar 30 mensen tegelijk in een zaal mogen. De makers willen de film toch uitbrengen. Omdat er geen andere grote films draaien, kan De Slag om de Schelde in heel veel zalen tegelijk draaien. Maar dat is niet de enige reden.

De opzet is ook niet om er geld aan te verdienen, maar om een epische film te maken die leert hoe de oorlog was. Een van de makers

De film gaat over drie jonge mensen in de Tweede Wereldoorlog, die elkaar ontmoeten tijdens de slag om de Schelde in 1944. Bij die historische gebeurtenis kwamen 10.000 mensen om het leven. Eerder maakten we deze video over die gebeurtenis:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.