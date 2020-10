Mensenbot gevonden van 1700 jaar oud

Een bewoner van het eiland Ameland vond in maart een groot bot op het strand. Uit onderzoek blijkt nu dat het gaat om een bot van een mens. Ook blijkt het bot veel ouder dan gedacht: maar liefst 1750 jaar oud.

Het bot ging in maart naar de politie, omdat de vinder al dacht dat het van een mens zou zijn. Even werd gedacht dat het een bot was van een vermist persoon.

Heel oud

Dat bleek dus niet zo te zijn. Het bot is van iemand die tussen het jaar 87 en het jaar 250 geleefd heeft. Archeologen gaan het bot de komende tijd nog beter bestuderen.