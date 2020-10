Verdronken dorpen ontdekt in de Noordoostpolder

Een onderzoeker heeft de resten van 4 dorpen ontdekt in de Noordoostpolder in de provincie Flevoland. Al langer dachten mensen dat die dorpjes in de Middeleeuwen hadden bestaan. Nu is dat bewezen.

De onderzoeker heeft veel oude kaarten bekeken en onderzoeken gelezen. Om er zeker van te zijn, is hij op een paar plekken gaan graven. Op 4 plekken vond hij bakstenen, botten en soms ook oud servies. Volgens de onderzoeker laat dat duidelijk zien dat daar vroeger dorpen waren.