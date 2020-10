Jeroen (én Tygo) over Wie is de Mol, geheimen en liegen

Heel veel mensen zagen zaterdagavond hoe Jeroen ontmaskerd werd als Mol. Jullie hadden heel veel vragen voor hem en Bart is die aan hem gaan stellen. Jeroen was heel blij dat hij gevraagd werd om de mol te zijn.

Ik zei: dat lijkt me fantastisch! Jeroen Kijk in de Vegte

Ook vertelde hij dat heel goed is in geheimen bewaren en dat zelfs zijn ouders niks door hadden!

Jeroen Kijk in de Vegte is dj. Hij werkt bij radio 2. Soms spreekt hij ook reclames in of doet hij de voice over van andere televisieprogramma's.

Bart sprak ook met Tygo, de verliezend finalist van dit jaar. Hij was ervan overtuigd dat Nikkie de Jager de mol was, maar dat bleek dus niet te kloppen. Toch is hij niet erg teleurgesteld. In dit interview vertelt hij waarom.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.