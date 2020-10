Kinderen in Gelderland krijgen stripboek over hun provincie

Alle basisscholen in Gelderland krijgen een lespakket met daarin een stripboek over de geschiedenis van de provincie. Volgens de makers van het lespakket weten kinderen te weinig over de geschiedenis van hun provincie. Met het stripboek hopen ze daar verandering in te brengen.

Kinderen in Gelderland zijn er blij mee. In de klas van Babette en Ties werd het stripboek als eerste uitgedeeld.