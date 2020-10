Webwinkels verwachten extra drukke feestdagen: 'Bestel op tijd'

Webwinkels maken zich klaar voor grote drukte tijdens de feestdagen. Normaal is het aan het einde van het jaar al erg druk bij webwinkels, maar ze verwachten dat mensen door het corona-virus nog meer online zullen bestellen.

Cadeautjes

Rond de feestdagen kopen mensen vaak cadeautjes voor elkaar. Ook is eind november Black Friday, een dag waarop spullen met veel korting worden verkocht. In winkelstraten is het daarom vaak druk, maar door het corona-virus zullen mensen minder snel naar een winkel gaan en liever hun spullen online bestellen.

Om alles op tijd te kunnen versturen, roepen webwinkels mensen op om hun pakketjes niet op het laatste moment te bestellen.