Lenn en Jorren halen verboden visnet van 75 meter uit het water

Al snel was de vader van Lenn erbij om te helpen. Met een speciale haak haalden ze het visnet uit het water. Lenn vindt het goed dat ze dat gedaan hebben.

Lenn en Jorren hengelden tijdens hun laatste visuitje geen vis uit het water. Hun haakje kwam vast te zitten in een enorm visnet van wel 75 meter groot. Stropers gebruiken zulke netten om illegaal vis te vangen.

De jongens maakten foto's en belden de politie. Twee agenten kwamen even langs om te kijken en gingen met ze op de foto.

Het is niet duidelijk van wie het net is en hoe lang het al in het water lag.