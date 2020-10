Het gaat goed met de otter in Nederland

30 jaar geleden was de otter in Nederland nog uitgestorven. Nu lopen en zwemmen er maar liefst 450 rond.

De otter was 30 jaar geleden uitgestorven doordat er veel gif in rivieren zat. Nu is het water een stuk schoner.

Honderden jonkies

In 2002 werden een paar otters uitgezet in de Nederlandse natuur. Ze kregen jonkies en acht jaar later waren er zo'n 50 otters in Nederland. Nu zijn dat er dus al 450. En dat is volgens bioloog Hugh Jansman goed voor de natuur.