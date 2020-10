Onderzoek: Meeste kinderen liegen 3 of 4 keer per dag

Wist jij dat ouders elke dag wel een keer tegen je liegen? En dat kinderen zelfs drie of vier keer per dag liegen? Daar kwamen twee onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam achter.

In het onderzoek staat ook dat ouders het niet vaak doorhebben dat hun kinderen liegen. Andersom is dat ook zo. Broers en zussen trapten het minst vaak in elkaars leugens.

Kinderen liegen vaker tegen hun moeder dan tegen hun vader. Waarom dat zo is, is niet duidelijk.

Eerlijker

Oudere mensen, zoals opa's en oma's, zijn een stuk eerlijker. Die liegen maar ongeveer één keer per 5 dagen.

Wat vind jij: mag je weleens liegen als het echt niet anders kan? Reageer op onze stelling!