Ajax speelt 2-2 gelijk in Champions League

Een teleurstelling voor Ajax. De Amsterdammers speelden gisteren tegen Atalanta Bergamo uit Italië en het werd 2-2. Ajax lag na de eerste helft met 2-0 voor, maar dat konden ze dus niet vasthouden.

Tadic en Traoré maakten voor Ajax de doelpunten. Speler Antony raakte aan het einde van de wedstrijd geblesseerd. Toch valt de blessure mee, zei de trainer van Ajax na afloop.

Voor Ajax is het gelijkspel vervelend, want ze konden de winst goed gebruiken. De Champions League is het belangrijkste clubvoetbaltoernooi in Europa.