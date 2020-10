Geslacht van pandajong in Ouwehands bekend

Het pandajong in Ouwehands Dierenpark is een mannetje. Het dier is al een half jaar oud, maar verzorgers konden het nu pas zien.

De jonge panda blijft sinds zijn geboorte dicht bij moeder Wu Wen in het kraamhol. Hij kreeg in augustus al wel een naam. De panda heet Fan Xing en is vernoemd naar de Nederlandse schilder Vincent van Gogh.

Goed

Vanaf volgende maand is het pandajong waarschijnlijk voor het eerst te zien voor het publiek. Het dier is dan groot genoeg om het kraamhol te verlaten. Volgens de dierentuin gaat het goed met de panda en heeft hij veel energie.



Toen Fan Xing in mei werd geboren was dat groot nieuws. Het was de eerste keer dat een reuzenpandajong in Nederland werd geboren. We maakten daar toen deze video over: