Juf geeft vanuit huis les aan kinderen op school

Het is een vreemd gezicht. Een klas vol kinderen zonder juf of meester. Toch is dat precies wat er gebeurt bij groep 8 van basisschool Buitenrijck in Rijswijk. Vanwege corona geeft hun juf deze week vanuit huis les.

Juf Samira is zelf niet ziek, maar haar vriend is wel positief getest op corona. Hij voelt zich gelukkig weer beter, maar de juf moet voor de zekerheid tien dagen in quarantaine blijven. En dat betekent dat ze niet op school mag zijn.

Beter dan thuis zitten

Daarom bedacht de school deze creatieve oplossing. Juf Samira geeft via een livestream les en kan online meekijken in de klas. De kinderen zijn er blij mee.