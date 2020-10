FIFA-makers krijgen boete van maximaal 5 miljoen euro

De rechter besloot de makers daarom een boete te geven van 500.000 euro per week. Elke week dat de 'lootboxes' blijven bestaan moeten ze betalen. De boete kan oplopen tot 5 miljoen euro.

Het bedrijf dat de FIFA-games maakt, verkoopt al jaren virtuele pakjes kaarten (loot boxes) in de populaire voetbalgame. Maar volgens een Nederlandse rechter mag dit niet. Het lijkt te veel op gokken.

In het voetbalspel FIFA kan je pakjes kaarten kopen met voetbalspelers erin. Die pakjes worden ook wel lootboxes genoemd. Van tevoren weet je niet welke spelers je krijgt. Met die spelers kan je vervolgens wedstrijden spelen in de Ultimate Team-modus. Je kan de voetbalkaarten ook verkopen aan andere gamers voor echt geld.

Waarom is het verboden?

FIFA wordt veel door kinderen gespeeld. Als kinderen op jonge leeftijd te maken krijgen met gokken, is de kans groter dat ze later gokverslaafd worden.

De gamemakers zijn is het niet eens met de uitspraak van de rechter. Ze gaan naar een hogere rechter. Die moet nu beslissen of FIFA de boete echt moet betalen.

Uitgezocht

Als jij een gamer bent, weet je misschien wel dat het soms lastig is te stoppen met spelen. Maar waardoor komt dat? Benjamin zocht het uit en vertelt je in de video ook meer over loot boxes: