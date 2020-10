Zondag hebben we een speciale uitzending over corona

Aanstaande zondag maken we voor de derde keer een speciale uitzending over het corona-virus. In de uitzending beantwoorden we jullie vragen en vertellen we je het laatste nieuws over corona in Nederland en de rest van de wereld.

Documentaire

Direct na de uitzending is op Zapp een speciale documentaire te zien. De film #Lockdocs gaat over de lockdown in maart. Nederlandse kinderen vertellen vanuit Italië, Spanje en Nederland wat zij doen en hoe ze zich voelen tijdens de lockdown eerder dit jaar.

De uitzending van het NOS Jeugdjournaal begint zondag om 19:00 op NPO Zapp. #Lockdocs begint om 19:25 uur.