Nu al veel klachten over vuurwerk: 'Hier stond een prullenbak'

Oud en nieuw is nog ver weg, maar op veel plekken wordt al vuurwerk afgestoken. Volgens de politie veroorzaakt dat meer overlast dan eerdere jaren.

Prullenbak

Ook in de plaats Schiedam is veel vuurwerkoverlast. Afgelopen weekend staken grote groepen kinderen daar vuurwerk af. Ook bliezen ze prullenbakken op. Hierboven zie je wat er nog van één van de prullenbakken over is.

Kinderen in de buurt hebben last van de knallen.