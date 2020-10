'Kinderen moeten gymles krijgen op hun eigen niveau'

Gymles op de basisschool moet anders. Dat zegt sportonderzoeker Sebastiaan Platvoet. Net als bij rekenen en taal, moeten kinderen op hun eigen niveau gymmen. Daardoor wordt het volgens de onderzoeker voor iedereen leuker.

Als je hard kunt rennen, of juist heel goed bent met een bal, kan dat handig zijn tijdens gym. Maar als je die dingen moeilijk vindt, kan dat juist vervelend zijn. Want tijdens een gymles wordt vaak van iedereen hetzelfde verwacht.

Verveling

Kinderen die minder goed zijn in bepaalde sporten kunnen daardoor een hekel krijgen aan gym. En kinderen die al wat beter zijn, kunnen zich gaan vervelen.

Door beter te kijken naar wat iemand kan, wordt de gymles leuker. En is de kans groter dat later beter wordt in sport.

Eigen niveau

Hoe denk jij daarover? Is het fijn als de gymleraar voor iedereen iets anders bedenkt? Of wil je zelf beslissen wat je doet?