Baby Neushoorn voor eerst naar buiten

Het gaat erg goed met het kleine neushoorntje. De afgelopen weken rustte hij uit in zijn binnenverblijf. Nu is Ravy sterk genoeg om af en toe naar buiten te gaan.

Ravy, de neushoorn die drie weken geleden werd geboren in Safaripark Beekse Bergen, mocht gisteren voor het eerst naar buiten. Samen met zijn moeder Sofie stapte hij door het buitenverblijf.

Bedreigd

Ravy is een zeldzame witte neushoorn. Met zijn geboorte wil het dierenpark aandacht vragen voor de situatie van witte neushoorns in het wild. De dieren leven in verschillende Afrikaanse landen, zoals Mozambique, Zambia, Kenia en Zuid-Afrika. Hun leefgebied wordt steeds kleiner en ook worden ze bedreigd door stropers.