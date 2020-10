Rapper Tur-G maakt neppe drillrap: 'Ik heb ze wel goed geprankt!'

Het was voor zijn volgers een grote verrassing: de normaal zo vrolijke rapper Tur-G was in filmpjes plots te zien als agressieve drillrapper. Het blijkt allemaal een stunt.

Wat is drillrap?

Drillrap is een muziekstijl die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. In de videoclips dragen rappers vaak maskers en houden ze wapens vast. In de teksten dreigen ze met geweld tegen groepen uit andere buurten of steden. Soms komt daar ook echt ruzie van. Het is al vaker heel naar uit de hand gelopen, met geweld in het echt.