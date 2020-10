Griezelen in dit spookhuis op school

Kinderen op basisschool Vivre in Rotterdam hadden een griezelige dag. De gymzaal van hun school is omgebouwd tot horror-spookziekenhuis. Dat betekent liters nepbloed, zombies en andere enge kostuums.

In de video hierboven zie je de kinderen griezelen. Even een waarschuwing: dat kan dus best eng zijn.

Spannend

Het is morgen Halloween en dat wilden de kinderen graag vandaag op school al vieren. Veel kinderen houden van griezelen, maar het is eigenlijk ook behoorlijk spannend.