Op deze boerderij kun je survivallen boven de koeien

Ongeveer de helft van de boeren in Nederland doet meer dan alleen zorgen voor dieren of groente en fruit verbouwen. Ze verzinnen iets extra's om geld te verdienen. Bijvoorbeeld boer Dirk. In zijn koeienstal kun je klimmen en klauteren terwijl er onder je 70 koeien staan te chillen.

Boer Dirk is niet de enige met een extra project. Steeds meer boeren doen dat. Ze beginnen bijvoorbeeld een camping of een winkeltje op het erf. Andere boeren organiseren kinderfeestjes of starten een kinderopvang.

Lonneke is vandaag jarig en viert haar feestje op de boerderij. Haar vrienden vinden de survival-baan superleuk, maar er zijn ook nadelen.