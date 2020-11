Burgemeesters willen messenverbod voor jongeren

Ruim 70 procent van de burgemeesters in Nederland wil een messenverbod voor jongeren. Ze maken zich zorgen, omdat er steeds vaker ruzies zijn tussen jongeren waarbij ze elkaar met messen steken. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS.

De burgemeesters vinden een verbod op het dragen van een mes een goed idee. Ook zijn veel burgemeester voor een verbod op het verkopen van messen aan jongeren. Sommige grote winkels doen dat al.

In het hele land

Sommige burgemeesters hebben in hun eigen gemeente al een verbod ingesteld, maar ze denken dat het duidelijker is om de messen in het hele land te verbieden.

Al begin dit jaar zeiden agenten dat ze zich zorgen maken over jongeren met messen: