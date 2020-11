Hoe zit het nu met kinderen en corona?

Sinds de eerste uitbraak is bij meer dan 300.000 Nederlanders officieel vastgesteld dat ze corona hebben en daar zaten bijna 10.000 kinderen jonger dan 14 jaar bij. Dat is een klein deel, maar in het echt zullen wel wat meer kinderen besmet zijn geweest. Kinderen worden namelijk minder vaak getest.

Niet erg ziek

Het is al wel langer bekend dat kinderen er meestal niet erg ziek van worden en er zijn in Nederland ook geen kinderen overleden aan het virus.

Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat kinderen vooral door volwassenen worden besmet. Ze geven het virus zelden door aan iemand anders.

Quarantaine

Roan en Lauren hadden allebei corona. Lauren had er niet veel last van, maar bleef voor de zekerheid wel dagen op haar kamer.