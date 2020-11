Meisjes levend onder puin van aardebeving gered

In Turkije wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de grote aardbeving van afgelopen vrijdag. En af en toe is er goed nieuws. Zo zijn er in de afgelopen 24 uur drie meisjes gered.

Het gaat om een meisje van 16, een meisje van 14 en een meisje van 3. Bij grote reddingsacties werden ze levend onder het puin vandaan gehaald.