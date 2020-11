Regering denkt na over strengere regels

Het is nog niet zeker, maar mogelijk moeten bijvoorbeeld musea, bioscopen en bibliotheken vanaf donderdag twee weken dicht. Ook zouden volwassenen maar met twee mensen naar buiten mogen. Het is vrijwel zeker dat basisscholen wel open blijven.

Zondag maakten we een speciale uitzending over het corona-virus. In de uitzending beantwoorden we veel van jullie vragen en hoor je natuurlijk het laatste nieuws over corona in Nederland en de rest van de wereld.