Andre Kuipers geeft Nederlandse ruimtevlag aan museum

Andre Kuipers zat in 2011 meer dan een half jaar in ruimtestation ISS. Hij is de enige Nederlandse astronaut die daar ooit is geweest. Andre Kuipers deed daar veel experimenten. Ook voerde hij videogesprekken met mensen op aarde. Bijvoorbeeld met journalisten en schoolklassen. De Nederlandse vlag hing dan vaak op de achtergrond.

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een bijzonder cadeau gekregen. De Nederlandse vlag die astronaut Andre Kuipers mee had genomen naar de ruimte. Hij kwam de vlag zelf brengen.

Op de vlag staan handtekeningen van alle astronauten waarmee Andre Kuipers in het ruimtestation zat. De vlag krijgt nu een plek in het museum en daar is de astronaut blij mee. Volgens hem is het belangrijk dat bezoekers van het museum iets kunnen leren over de geschiedenis van Nederland in de ruimte.