Paddenstoel van 30 (!) centimeter gespot

Een grasveldje in het Drenthse Nijeveen is opeens hartstikke bekend bij de buurtbewoners. Er groeit namelijk een enorme paddenstoel uit de grond. De vliegenzwam is maar liefst 30 centimeter breed. Gemiddeld worden de paddenstoelen maar 5 tot 15 centimeter breed.

Het zou zomaar kunnen dat dit de grootste vliegenzwam ooit is, zegt een paddenstoelen-deskundige. Helemaal zeker is dat helaas niet. Niemand heeft ooit een officiële vliegzwammen-meting gedaan.