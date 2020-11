Record: nog nooit was het zo warm in november

Normaal hebben liefhebbers van warm weer het lastig in november, maar vandaag hadden ze juist geluk. Het was namelijk de warmste novemberdag ooit.

Aan het eind van de ochtend was het 19,1 graden in De Bilt. Dat is de plek waar het officiele Nederlandse meetstation staat. En 19,1 graden is dus een record.

Het oude record was nog niet heel oud. Op 6 november 2018 werd het precies 19,0 graden. Net iets minder warm dus.