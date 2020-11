Ajax met veel minder spelers naar wedstrijd in Denemarken

Waarschijnlijk moeten veel spelers thuisblijven omdat ze besmet zijn met corona. Officieel heeft de club daar nog niets over gezegd. Wel gaat Ajax de thuisblijvers opnieuw testen op het virus. Als de ze dan toch geen corona hebben, willen ze de spelers alsnog naar Denemarken laten vertrekken.

Flinke problemen voor voetbalclub Ajax. Met een groep van 17 spelers vlogen ze vandaag naar Denemarken. Dat zijn veel minder spelers dan gepland. In Denemarken spelen ze morgenavond een belangrijke Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland.

Een van de grootste problemen voor Ajax is de keeper. Alleen doelman Kjell Scherpen is mee naar Denemarken. Hij heeft alleen nog geen enkele officiële wedstrijd in het eerste team van Ajax gespeeld.

De wedstrijd tussen FC Midtjylland en Ajax wordt dinsdagavond om 9 uur gespeeld.