Baktalent Saar over haar winst bij Heel Holland Bakt Kids

Saar van 9 mag zich het grootste baktalent van Nederland noemen. Meer dan 600.000 mensen zagen zaterdagavond hoe zij het tv-programma Heel Holland Bakt Kids won. Samen met haar moeder Francis versloeg ze alle andere finalisten.

Saar vond het heel leuk om mee te doen, maar soms ook best spannend. Vooral bij de technische opdrachten was ze zenuwachtig, omdat ze dan niet wist wat er zou komen. Ook als de jury vertelde wie de tent moest verlaten, was het even spannend.