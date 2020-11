Kijkwijzer-regels gaan ook voor YouTubers gelden

YouTubers moeten binnenkort voor hun filmpjes duidelijk aangeven of er in gevloekt of gescholden wordt, of dat er geweld in zit. Dat staat in een nieuwe wet. Ook moeten ze duidelijk laten zien voor welke leeftijd hun video's geschikt zijn.

Je kent de Kijkwijzer waarschijnlijk al van hun icoontjes voor tv-programma's en films. Dezelfde regels gaan nu dus ook voor video's van YouTubers gelden.

Boete

De komende weken krijgen YouTubers te horen hoe ze de Kijkwijzer-regels moeten gaan toepassen. Over een maand moeten die dan al voor hun video's te zien zijn. YouTubers zijn daar zelf verantwoordelijk voor.

Omdat het in de wet staat is het verplicht. YouTubers die het toch niet doen, of het verkeerd doen, kunnen daar straf voor krijgen. Een boete zelfs. Die zou kunnen oplopen tot meer dan 2.000 euro.

Als je zelf een YouTube-kanaal hebt, hoef je hier niet bang voor te zijn. Alleen YouTubers die geld verdienen met hun video's moeten de Kijkwijzer-tekens voor hun filmpjes zetten.