Drie vragen over persconferenties

Vanavond is er weer een persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Waarschijnlijk gaan ze nog strengere coronamaatregelen invoeren.

Het is niet de eerste keer dat ze dat melden in zo'n persconferentie. En ook in andere landen maken de leiders op deze manier nieuwe maatregelen bekend. Niet alleen politici geven trouwens persconferenties. Ook andere mensen doen dit soms. Bijvoorbeeld de politie, sporters en bekende acteurs.

Maar waarom zijn er persconferenties? Gebeurt er weleens iets raars? En hoe beslissen ze wat er verteld wordt? Je hoort het in onze drie vragen.