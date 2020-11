Chimpansees ontsnapt in DierenPark Amersfoort

Het was even schrikken voor de bezoekers van DierenPark Amersfoort. Zij moesten vanochtend ineens de dierentuin verlaten, omdat er twee chimpansees waren ontsnapt. De chimpansees zijn doodgeschoten, omdat ze erg gevaarlijk waren.

DierenParkAmersfoort @dpamersfoort

Ons park is per direct gesloten wegens een ontsnapping die mogelijk gevaar op kan leveren voor bezoekers. Op het moment ligt alle focus daarop. Wij komen later vandaag met een bericht.