Konijn en haas zijn nu bedreigde diersoorten, otter en zeehond niet meer

Het gaat niet goed met de haas en het konijn in Nederland. De dieren zijn toegevoegd aan de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren. De laatste keer dat die lijst aangepast werd, was in 2006.

Voor de Rode Lijst wordt al 70 jaar bijgehouden hoe het gaat met dieren in Nederland. Uit die informatie blijkt dat het aantal konijnen en hazen in 70 jaar met 60% is afgenomen. Vooral in de afgelopen 10 jaar daalde het aantal hard.

Ook goed nieuws

Wel gaat het goed met de zeezoogdieren. De otter, de bruinvis, de gewone en de grijze zeehond, de bever en de boommarter zijn allemaal van de lijst af.

Vooral voor de otter is dat bijzonder, zegt de Zoogdiervereniging. Een tijd terug was dat dier namelijk helemaal niet meer te vinden in Nederland. Nu lopen en zwemmen er ongeveer 450 rond. Daarover maakten we vorige week deze video: