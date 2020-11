Dit zijn de nieuwe corona-maatregelen

Volgens minister-president Mark Rutte gaat het 'niet slecht, maar zeker ook niet goed' in Nederland. Omdat het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen nog steeds toeneemt, zijn er volgens de premier nieuwe maatregelen nodig. Deze gaan morgen om 22.00 uur in.

Pretparken, zwembaden, bioscopen, musea, dierentuinen, buurthuizen en bibliotheken gaan voor twee weken dicht. Verder vraagt de regering aan iedereen om de komende maanden niet op vakantie te gaan. Op wintersport in de kerstvakantie is dus niet de bedoeling

Bezoek thuis

Ook belangrijk is dat iedereen ouder dan 12 jaar maar met één iemand anders de straat op mag. Met je eigen gezin is er geen maximum. Ook voor bezoek thuis verandert er wat. Er mogen per dag nog maar twee gasten langskomen. Ook hier tellen kinderen tot en met 12 jaar niet mee.

De regering hoopt dat deze maatregelen snel zorgen voor minder besmettingen. Als dat niet gebeurt, kan het zijn dat middelbare scholen later op sommige plekken dicht moeten.

Met de nieuwe regels wordt het leven voor sommige mensen wat moeilijker, zegt Mark Rutte. Daarom vroeg hij extra lief voor elkaar te zijn.

In de video hierboven zie je hoe Mark Rutte de maatregelen uitlegde.