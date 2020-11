Ontspoorde metro staat weer op de grond

Het is gelukt: de ontspoorde metro is van het kunstwerk getakeld. De brandweer was er dinsdag de hele dag mee bezig. Uiteindelijk raakte de metro 's avonds de grond weer aan.

Het was een ingewikkelde operatie. De metro hing op tien meter hoogte en het ding is 22.000 kilo zwaar. Om 'm naar beneden te krijgen moesten een aantal bomen gesnoeid worden. Ook moesten omwonenden voor de zekerheid hun huis uit, dat was veiliger.

Onderzoek

De metro reed zondagnacht in Spijkenisse door een stopblok en kwam op een kunstwerk terecht. Alleen de machinist zat in het voertuig toen de metro ontspoorde. Hij kon veilig uitstappen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

Maandag maakten we deze video over het bizarre ongeluk: