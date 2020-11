Verzorger Willem over de ontsnapte chimpansees

Milou sprak er uitgebreid over met Willem Verdonck. Hij is de baas van de verzorgers in het dierenpark en kende de twee apen goed. De oude chimpansee Mike kende hij al 22 jaar. Willem kwam hem tegen na zijn ontsnapping.

Gisteren zijn twee chimpansees van DierenPark Amersfoort ontsnapt . Voor de veiligheid werden ze neergeschoten, want de dieren kunnen best gevaarlijk zijn. Hoe kon dit gebeuren en waarom liep het zo slecht af voor de apen?

Zodra Willem terug was in zijn kantoor zette hij een noodplan in werking. Alle bezoekers, verzorgers en ook andere dieren in het park werden in veiligheid gebracht.

Toen iedereen in het park veilig was, werden de chimpansees doodgeschoten. Willem was erbij toen chimpansee Mike stierf.