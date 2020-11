Wat hebben ze tot nu toe gevonden? Waarom wordt het vliegtuig opgegraven? En hoeveel oorlogsvliegtuigen liggen er in Nederland? Je hoort het in de video hierboven.

In de plaats Dalfsen wordt een Duits vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. Dat is een ingewikkelde klus die de hele week duurt.

