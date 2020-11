Bibliotheken mogen tóch open blijven

Goed nieuws voor kinderen die van lezen houden: de bibliotheken mogen tóch voor een deel open blijven. Dinsdagavond maakte minister-president Mark Rutte op de persconferentie bekend dat de bibliotheken dicht moeten, maar gisteravond zijn sommige regels veranderd.

Afhalen

Er is besloten dat de bieb een boek nog wel mag afgeven aan een balie. Ook kinderen of jongeren die in de bibliotheek hulp krijgen bij hun huiswerk, mogen langs blijven komen.

Ook voor buurthuizen is iets veranderd: mensen die er hulp krijgen, bijvoorbeeld als ze schulden hebben, mogen langs blijven komen als ze een afspraak maken.