Leraar in Rotterdam bedreigd vanwege een tekening

Een leraar in Rotterdam voelt zich niet veilig na bedreigingen. Hij zit ondergedoken en geeft even geen les meer. Zoiets gebeurt bijna nooit in Nederland.

Wat is er aan de hand? De man had een cartoon in zijn klas hangen, die volgens een aantal leerlingen beledigend was. Op de tekening wordt een moslimterrorist belachelijk gemaakt. Volgens een paar moslima's in de klas zou de tekening beledigend zijn voor hun geloof. Er was een discussie en niet veel later verscheen een foto van de tekening op social media. Daarna werd de leraar bedreigd.

De tekening hing al jaren in de klas. Waarschijnlijk trok hij nu extra aandacht vanwege iets dat in Frankrijk is gebeurd. Daar werd een leraar vermoord door een moslimterrorist, nadat hij een plaatje van de profeet Mohammed had laten zien. In deze video hoor je daar meer over:

In Rotterdam ging het niet om een plaatje van Mohammed, maar alsnog waren een aantal leerlingen boos. Bijna alle moslims in Nederland zijn natuurlijk tegen geweld en bedreigingen.

Ik ben zelf moslim en door deze bedreigingen staan wij weer in een slecht daglicht. Een jongen op de school