Vrouw van 18 aangehouden na bedreiging leraar

De bedreigde leraar geeft les op een middelbare school in Rotterdam. Hij wordt bedreigd omdat hij een spotprent in zijn klas had hangen. Daar was discussie over ontstaan. De leraar voelde zich zo onveilig dat hij geen les meer geeft en ondergedoken zit.

De politie heeft in Rotterdam een vrouw van 18 aangehouden. Zij zou op sociale media berichten hebben geplaatst over een docent die nu bedreigd wordt.

Wat is er aan de hand met de tekening?

De man had een cartoon in zijn klas hangen, die volgens een aantal leerlingen beledigend was. Op de tekening wordt een moslimterrorist belachelijk gemaakt.

Volgens een paar moslima's in de klas zou de tekening beledigend zijn voor hun geloof. Er was een discussie en niet veel later verscheen een foto van de tekening op sociale media. Daarna werd de leraar bedreigd.