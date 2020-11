Groningen krijgt 1,5 miljard euro om huizen sterker te maken

De afgelopen jaren hebben veel huizen in het gebied schade door aardbevingen. Deze komen door het boren naar gas. Door de huizen te versterken, hopen ze op minder schade in de toekomst.

Met grote boormachines kan dat gas uit de bodem gehaald worden. Dat heet gaswinning. Vooral in Groningen zit veel gas in de grond.

Mensen die schade hebben aan hun huis, krijgen 30.000 euro om te laten onderzoeken en versterken. In sommige gemeenten was er zoveel schade door aardbevingen, dat hele dorpen en wijken gesloopt moesten worden. Die gemeenten krijgen in totaal 300 miljoen euro.

Gevaarlijk om thuis te zijn

De regering heeft gezegd dat het boren naar gas in Groningen in 2022 stopt. Veel bewoners zullen blij zijn als het boren stopt. Nu voelen ze zich vaak onveilig thuis.

In het filmpje hieronder zie je er meer over: