Nieuwe documentaire met Famke Louise komt eraan

Vanaf dinsdag staat een nieuwe documentaire van Famke Louise online: Famke Next. De documentaire heeft drie delen en is te zien op Videoland. In de serie praat ze over haar leven en zie je hoe ze zich voorbereid op optredens.

In de documentaire gaat het waarschijnlijk ook over de campagne #ikdoenietmeermee. Over die actie was veel gedoe. Beroemdheden hadden samen op social media gezegd dat ze zich niet meer aan de corona-regels wilden houden. Daar kregen ze veel kritiek op.

Later verwijderden ze de posts weer. Famke deed dat ook en zegt dat ze nu juist wil helpen om het corona-virus tegen te gaan.

Eerder

Twee jaar geleden kwam ook een documentaire uit over Famke. Daarin ging het verhaal over het begin van Famkes carrière en haar eerste grote hits. In 2019 maakte Famke een documentaire over bont.