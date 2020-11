Zorgen over vogelgriep bij ganzen en eenden

Natuurbeheerders maken zich grote zorgen over de vogelgriep. Steeds meer vogels gaan dood aan die ziekte. Vooral in het noorden van Nederland worden veel dode vogels gevonden. De kans dat mensen zelf besmet raken met het virus is heel klein.

De ziekte is waarschijnlijk ontstaan bij de brandgans. Dat zijn ganzen die ieder jaar vanuit het noorden naar Nederland komen om te overwinteren. Als zo'n gans ziek is, kan het dier ook andere watervogels aansteken met het vogelgriepvirus.

Maar de ziekte kan ook overspringen naar roofvogels. Dat komt doordat zij soms andere vogels opeten.

Kippen

Boeren zijn bang dat zieke vogels hun kippen besmetten. Bij sommige boerderijen is dat al gebeurd. Om dit op andere boerderijen te voorkomen moeten alle boeren in Nederland hun kippen nu binnen houden. En mensen die thuis kippen als huisdier hebben, moeten opletten dat er geen wilde ganzen of eenden bij kunnen komen.

Wat kun je doen?

Als je een zieke vogel vindt, kun je dat melden bij de gemeente. Je moet de zieke dieren niet aanraken en ook niet naar de vogelopvang brengen. Daar kunnen ze andere dieren besmetten.