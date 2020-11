Duncan Laurence over het Songfestival, gepest worden en trouwen

Het is een bijzonder jaar voor Duncan Laurence. Begin dit jaar werd duidelijk dat zijn concerten niet door gingen vanwege corona. Later ging hij naar Amerika om liedjes te schrijven. En daar bleek ook dat hij en zijn vriend gaan trouwen! Hoog tijd dus voor een interview.

Jullie stuurden veel vragen voor Duncan in en Bart is ze aan hem gaan stellen. Zo vertelt hij over zijn liefde voor muziek, maar ook over zijn jeugd. Hij is als kind gepest en daar heeft hij nu nog steeds soms last van. Voor alle kinderen die gepest worden heeft hij nog wel een advies.