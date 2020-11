Nederlandse reus (2,18 meter!) is superster in Hollywood

Hij is 2,18 meter en speelt in grote Hollywood-films: Olivier Richters is een echte ster aan het worden. Hij wordt ook wel The Dutch Giant genoemd, oftewel 'de Nederlandse reus'. Tamara zocht hem op en praatte met hem over een bijzonder project.

Olivier Richters speelt in films vaak de slechterik. Dat komt ook doordat hij groot en sterk is. Andere mensen schrikken soms van zijn lengte, maar Olivier is er natuurlijk aan gewend.